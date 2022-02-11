وزير الدفاع البريطاني يصل موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية

وأكدت السفارة البريطانية في روسيا على قناتها في "تيليغرام" اليوم الجمعة وصول وزير الدفاع البريطاني، بن والاس إلى موسكو.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم إن روسيا تحشد المزيد من الجنود على حدودها مع أوكرانيا، محذّراً من أن غزواً روسياً لكييف ممكنٌ حتى خلال الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية.

وأضاف بلينكن: "نحن في وضع قد يبدأ فيه غزو في أي وقت. ولأكون واضحاً، يشمل هذا وقت الألعاب الأولمبية"، متجاهلاً تكهنات بأن موسكو ستنتظر حتى نهاية أولمبياد بكين لتجنّب إقحام حليفتها الصين في الأزمة.

وتأتي مباحثات والاس في موسكو بعد يوم من استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو نظيرته البريطانية إليزابيث تراس، نقلاً عن شبكة روسيا اليوم.

ولم يتم إحراز أي تقدّم يذكر في محادثات وزيري الخارجية، وأكد كلا الطرفين تمسكهما بمواقفهما السابقة إزاء التصعيد حول أوكرانيا.

(د ع)