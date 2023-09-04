وزير الدفاع الأوكراني يقدّم استقالته رسمياً للبرلمان

وقال أولكسي ريزنيكوف في تدوينة على منصة إكس، إنه قدم استقالته إلى رئيس البرلمان.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال أمس الأحد إنه قرر استبدال وزير الدفاع وذلك في أكبر تغيير بالمؤسسة الدفاعية الأوكرانية منذ شنت روسيا هجوماً شاملاً على البلاد في شباط/ فبراير 2022.

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة على تليغرام، إنه قرر استبدال وزير الدفاع الأوكراني، مضيفاً أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل وفق تعبيره.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه يتوقع أن يدعم البرلمان ترشيح رستم عمروف الذي يرأس صندوق الممتلكات الأوكرانية لحقيبة وزارة الدفاع.

(سـ)