وزير الدفاع العراقي يلتقي هاكان فيدان...والسيادة العراقية تتعرض للهجمات التركية

وزار اليوم الجمعة، وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، تركيا والتقى خلال زيارته مستشار الرئيس التركي لشؤون الاستخبارات هاكان فيدان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات، حسب ما افاده وسائل اعلام محلية.

وتأتي الزيارة لوزير الدفاع العراقي في وقت الذي زاد الاحتلال التركي هجماته على الأراضي العراقية، حيث استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي بتاريخ 27 شباط الماضي سيارة لقياديين في اللواء 80 للحشد الشعبي (وحدات مقاومة شنكال)، ما أدى إلى استشهاد القياديين بير جكو وأكر جفري وإصابة مقاتل آخر.

كما وعاودت طائرات الاحتلال التركي قصفها على قضاء شنكال، حيث استهدف سيارة تابعة لأسايش إيزيدخان في الأول من آذار الجاري ما أدى إلى استشهاد الإداري في قوات اسايش ايزيدخان شيرزاد شمو قاسم.

وأوضحت الإدارة الذاتية لشنكال عبر بيان يوم أمس أن “الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني PDK يسعيان لتدمير أمن العراق من خلال الهجمات على شنكال”.

ودعت الإدارة حكومة محمد شياع السوداني قائلة: “نأمل أن تلغي حكومة السوداني اتفاقية 9 تشرين الأول/ أكتوبر وتمنع هجمات الدولة التركية، وإن الصمت في وجه هذه الهجمات يثير لدينا العديد من التساؤلات والشكوك، لأنه عندما يتنصلون من واجبهم ومسؤوليتهم تجاه شنكال يكونون شركاء في هجمات الإبادة الجماعية هذه بحق الإيزيديين”.

الجدير ذكره أن وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي زار طهران نهاية الشهر الماضي، وناقش مع نظيره الإيراني محمد رضا آشتياني سبل تطوير العلاقات الثنائية.

وتشن الدولة التركية المحتلة هجمات واسعة على مناطق باشور كردستان منذ الـ 17 من نيسان العام الماضي، حيث أن القصف وهجمات الدولة التركية المحتلة على المنطقة أدى إلى نزوح المئات من المواطنين من قراهم، كما أن استشهد واصيب العشرات من أبناء المناطق الحدودية.

(سـ)