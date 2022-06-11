قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستؤدي دورها في إدارة التوترات مع الصين ومنع نشوب صراع على الرغم من أن بكين أصبحت أكثر عدوانية في المنطقة الآسيوية بما في ذلك بالقرب من تايوان، بحسب وكالة رويترز.

وكانت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة متوترة في الأشهر الأخيرة، حيث تصادم أكبر اقتصادين في العالم حول كل شيء من تايوان وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان إلى نشاطها العسكري في بحر الصين الجنوبي.

وفي اجتماع بين أوستن ووزير الدفاع الصيني وي فنغي يوم الجمعة، أكد الجانبان أنهما يرغبان في إدارة علاقتهما بشكل أفضل على الرغم من عدم وجود أي مؤشر على أي انفراج في حل الخلافات.

وفي كلمة أمام حوار شانجريلا، التجمع الأمني ​​الرئيس في آسيا، قال أوستن إن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب حلفائها، بما في ذلك تايوان.

وقال أوستن إن سياسة الولايات المتحدة بشأن تايوان تتمثل في الاستمرار في معارضة أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن.

وقال "هذا مهم على نحو خاص لأن جمهورية الصين الشعبية تتبنى نهجاً أكثر قسراً وعدوانية تجاه مطالبها الإقليمية".

وقال أوستن إنه كانت هناك زيادة "مقلقة" في عدد المواجهات غير الآمنة وغير المهنية بين الطائرات والسفن الصينية مع تلك الخاصة بالدول الأخرى.

واعترضت طائرة مقاتلة صينية بشكل خطير طائرة استطلاع عسكرية أسترالية في منطقة بحر الصين الجنوبي في أيار واتهم الجيش الكندي الطائرات الحربية الصينية بمضايقة طائرات الدوريات التابعة لها.

قال أوستن: "سياستنا لم تتغير. لكن لسوء الحظ، لا يبدو هذا مناسباً بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية".

لكنه أضاف: "سنقوم بدورنا في إدارة هذه التوترات بشكل مسؤول، ومنع الصراع، والسعي لتحقيق السلام والازدهار".

وفي وقت لاحق يوم السبت، وصف نائب رئيس دائرة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية تشانغ تشن تشونغ، خطاب أوستن بأنه خطاب "مواجهة".

وقال تشانغ "كانت هناك العديد من الاتهامات التي لا أساس لها ضد الصين، وعبّرنا عن استيائنا الشديد ومعارضتنا الشديدة لهذه الاتهامات الباطلة. تحاول الولايات المتحدة تشكيل دائرة صغيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال تحريض بعض الدول ضد بعضها البعض".

فيما قال أوستن: "إن الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ليس مجرد مصلحة إنها مسألة ذات اهتمام دولي".

لا ناتو آسيوي

في خطاب ركز على التزام الولايات المتحدة بالمنطقة، قال أوستن إن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها في آسيا لكن واشنطن تتفهم الحاجة إلى منع الصراع.

وقال "لا نسعى إلى مواجهة أو صراع. ولا نسعى إلى حرب باردة جديدة أو حلف شمال أطلسي آسيوي أو منطقة منقسمة إلى كتل معادية".

(م ش)