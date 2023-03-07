وزير الدفاع الأميركي يصل العراق في زيارة مفاجئة

أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن "وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن يقوم بزيارة غير معلنة إلى العراق؛ وهو أكبر مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن يفعل ذلك".

وكتب أوستن في تغريدة "هبطنا في بغداد"، مضيفاً "أنا هنا لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق فيما نمضي قدماً نحو عراقٍ أكثر أمناً واستقراراً وسيادةً"، على حد قوله.

وقال مسؤول دفاعي أميركي رفيع، رفض الكشف عن هويته للصحفيين: "ما سيسمعه العراقيون منه هو التزام بوجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية، الولايات المتحدة مهتمة على نطاق واسع بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق".

وكان أوستن آخر قائد عام للقوات الأميركية في العراق بعد غزو عام 2003.

(د ع)