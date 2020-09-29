وزير الدفاع الأميركي يقوم بجولة مغاربية لبحث التهديدات الإرهابية

سيقوم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بحسب وكالة فرانس بريس، بجولة إلى المغرب العربي، حيث سيستهل جولته الأولى إلى أفريقيا منذ توليه حقيبة الدفاع، الأربعاء، في تونس وسيلتقي الرئيس، قيس سعيّد، ونظيره التونسي، إبراهيم البرتاجي، قبل أن يلقي خطابًا في المقبرة العسكرية الأميركية في قرطاج، حيث يرقد العسكريون الأميركيون الذين سقطوا في شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن الهدف من زيارة إسبر إلى تونس، هو تعزيز العلاقات مع هذا الحليف "الكبير" في المنطقة، ومناقشة التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على هذا البلد مثل داعش والقاعدة.

والخميس يصل إسبر إلى الجزائر العاصمة، حيث سيجري محادثات مع الرئيس، عبد المجيد تبون، الذي يشغل أيضًا منصبي قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع.

ويعتزم إسبر "تعميق التعاون مع الجزائر حول قضايا الأمن الإقليمي الرئيسة، مثل التهديد الذي تشكله الجماعات المتطرفة".

ويزور المسؤولون العسكريون الأميركيون باستمرار تونس والمغرب، اللتين يربطهما بالولايات المتحدة تعاون دفاعي راسخ، لكن إسبر سيكون أول وزير دفاع أميركي يزور الجزائر منذ زارها دونالد رامسفيلد، في فبراير 2006.

وينهي الوزير الأميركي جولته المغاربية، الجمعة، في الرباط، حيث سيناقش سبل "تعزيز العلاقات الوثيقة أساسًا" في المجال الأمني مع المغرب الذي يستضيف مناورات "الأسد الإفريقي" العسكرية، التي تجري سنويًّا بقيادة أفريكوم (القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا).

(م ش)