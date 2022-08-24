وزير البيشمركة في باشور: لا علم لنا بقوة بيشمركة روج ونشاطها

جاء حديث وزير البيشمركة في حكومة باشور، شورش إسماعيل، خلال اجتماع عقده مع ممثلي المؤسسات الإعلامية في هولير اليوم.

وخلال الاجتماع، قال وزير البيشمركة حول وجود "بيشمركة روج": "لا علم لنا بقوة بيشمركة روج ونشاطها؛ لأن هذه السلطة لا تخص وزارة البيشمركة".

يشار إلى أن مرتزقة "بيشمركة روج" مرتبطة بالمجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)، وعددها 7 آلاف مسلح، جميعهم من شمال وغرب كردستان. تأسست هذه القوات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 2011، وتعمل بأوامره. وتم تدريبها تحت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والجيش التركي.

وبحسب معلومات شبه رسمية، تم تدريب جزء من هذه القوة من قبل كبار قادة تركيا.

وتبلغ قيمة الرواتب الشهرية المخصصة لهذه القوات المرتزقة نحو 3 مليارات ونصف المليار دينار بمعدل 500 ألف دينار لكل مسلح ـ وتعمل الآن بشكل كامل في خدمة دولة الاحتلال التركي في زاب وآفاشين ومتينا ومناطق أخرى باشور.

(ل م)