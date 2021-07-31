وزارة دفاع أرمينيا تعلن عن قصف على حدودها من جانب أذربيجان

وقالت وزارة دفاع أرمينيا في بيانها "في الساعة 6.30 (5.30 بتوقيت موسكو) من يوم 31 تموز/ يوليو، فتحت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية، نيرانها على مواقع أرمنية في قطاع إيراسك على الحدود الأرمنية- الأذربيجانية، وحاولت القيام بأعمال تحصين باستخدام معدات هندسية".

وذكرت الوزارة أن الوحدات الأرمنية ردت على النيران بالمثل، وقمعت مصادرها.

وأشارت الوزارة إلى أنه اعتباراً من الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، بات الوضع على الحدود الأرمنية- الأذربيجانية مستقراً نسبيّاً، ويخضع لسيطرة القوات المسلحة الأرمنية.

وتأزم الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في 12 أيار/ مايو. ويشير الجانبان بشكل دوري إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بينهما في المناطق الحدودية.

(د ع)