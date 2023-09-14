وزارة الخارجية الروسية تدعو دبلوماسيين أمريكيين لمغادرة البلاد خلال 7 أيام

ودعت وزارة الخارجية الروسية الدبلوماسيين الأمريكيين لمغادرة البلاد، خلال سبعة أيام، مشيرةً إلى أنه تم استدعاء السفيرة الأمريكية لين تريسي إلى الوزارة وإبلاغها القرار.

واتهمت الخارجية الروسية الدبلوماسيين بالقيام بأنشطة غير قانونية، بهدف تقويض الأمن القومي الروسي بعد اتصالهم بموظف روسي سابق اعتقل مطلع العام الحالي للاشتباه بنقله معلومات إلى الولايات المتحدة، تتعلق بالنزاع في أوكرانيا.

وفي آذار الماضي أيضاً سلّمت وزارة الخارجية الروسية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية مذكرةً تتضمن قائمة بموظفين دبلوماسيين أمريكيين تعتبرهم موسكو أشخاصاً غير مرغوب بهم.

(سـ)