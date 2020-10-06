وزارة الخارجية المصرية تعلن فقدان ختم النسر

ونشرت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية إعلانا في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف القومية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.

ويعد "ختم النسر" ضروريا في المعاملات الرسمية والأوراق الصادرة عن الوزارة سواء داخل مصر أو خارجها.

وختم الدولة المصرية طبقا للقانون المصري "مكلف أن يبصم به القوانين والمراسيم والمعاهدات وأوراق الاعتماد والوثائق الرسمية الأخرى التي بالنظر لأهميتها وللتقاليد المتبعة يجب أن يكون مبصومة بخاتم الدولة".

وتتولي مصلحة سك العملة صناعة وتوريد أختام شعار الجمهورية ويكون لكل ختم بصمة أو رقم كودي مكمل للختم نفسه حتي يسهل الاستدلال علي معرفة الجهة التي أضفت الصفة الرسمية علي المستند بختمها أياه بختم النسر وذلك في حالة استغلاله في التزوير أو التزييف أو فقدان الختم ولإمكان تلاقي وقوع حوادث الاختلاس في الأموال العامة.

وطبقا لقانون العقوبات المصري فإن عقوبة تقليد "ختم النسر" تتراوح ما بين 5 إلي 7 سنوات.

(أ ع)