وزارة الخارجية الأرمينية تدين بيع وتدمير الكنائس الأرمينية في تركيا

ودانت وزارة الخارجية الأرمينية علنًا، سياسة تركيا في التدمير المتعمد للتراث الأرمني، ففي أوائل كانون الثاني/ يناير المنصرم، طرح شخص مجهول كنيسة أرمينية كاثوليكية تاريخية للبيع في مدينة بورصة التركية، بحسب موقع جام نيوز المتخصص في أخبار منطقة القوقاز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك كنيسة أخرى معروضة للبيع الآن في المدينة، نفسها كما تم تدمير كنيسة القديس توروس الأرمنية مؤخرًا في مقاطعة كوتاهيا غرب تركيا.

ونوقشت قصة طرحِ شخصٍ مجهولٍ كنيسةً أرمينية كاثوليكية تاريخية للبيع في هذه المدينة التركية، في أرمينيا وتركيا منذ منتصف كانون الثاني/ يناير، حيث طلب المالك800 ألف دولار أميركي للمبنى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة البيع، فقد تم عرض الكنيسة للبيع عام 2016 مقابل 1.5 مليون دولار، لكنها فشلت، على الرغم من اهتمام "واحد أو اثنين من المشترين" بها، وفقًا لمقال نشرته الأسبوعية الأرمينية أجوس.

وهذه المرة، يقول معلن بيع المبنى البالغ من العمر (190عامًا) إنه يمكن استخدامه كمركز ثقافي أو متحف أو فندق.

وتعتبر المنطقة التي تقع عليها الكنيسة تراثًا تاريخيًّا وتحميها اليونسكو.

'رد فعل وزارة الخارجية الأرمينية'

تبع ذلك، رد الفعل بعد أسبوعين فقط، لكن يريفان أدانت بشدة سياسة القيادة التركية في التدمير المتعمد للتراث الثقافي والتاريخي والديني الأرمني، ودعت وزارة الخارجية الأرمينية تركيا إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية.

بدورها، علّقت السكرتيرة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية، آنا نغداليان، على التصريح الأخير لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي أدلى به في أنطاليا في المؤتمر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، حيث دعا أوغلو أرمينيا إلى "تعلم الدروس من التاريخ".

وقالت آنا نغداليان: "لا يحق لأي شخص التحدث مع أرمينيا بلغة التهديدات وتعليم دروس التاريخ للأشخاص الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية".

'ردود الفعل في تركيا'

وتطرق النائب المحلي الأرميني جارو بايلان، إلى بيع الكنيسة الأرمينية في تركيا في منشور له على الفيس بوك: "الكنيسة الأرمينية في بورصة معروضة للبيع، هل مكان العبادة للبيع؟ كيف يمكن للمجتمع والدولة السماح بذلك؟ عار عليكم!".

من جهته، علق الناشط الحقوقي أرليت ناتالي أفاجيان، على تدمير الكنيسة الأرمنية في مقاطعة كوتاهيا، والذي غالبًا ما ينتقد السلطات التركية: "هل لديك أي احترام للتاريخ؟ تدمير تاريخ الأرمن، هل ستتجاهل وجود الأرمن في هذه الأراضي؟".

'ردّ فعل دولي'

كما أدانت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) تدمير كنيسة أرمينية في تركيا، حيث قال نائب رئيس اللجنة توني بيركنز على تويتر: "تدين USCIRF تدمير كنيسة سورب توروس الأرمنية التاريخية في كوتاهيا، على الرغم من وضعها المحمي، يجب أن تضمن تركيا حماية التراث الديني والثقافي المتنوع".

(م ش)