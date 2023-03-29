وزارة الدفاع الروسية تعلن بدء مناورات نووية تشمل صواريخ عابرة للقارات

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ المناورات التي تشمل أنظمة صواريخ “يارس” النووية الباليستية العابرة للقارات، تجري وَفقاً لخطة إعدادٍ وتدريبٍ مقررة هذه العام، تشمل كذلك تدريبات في مجال التمويه واستخدام الطائرات المسيرة.

إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو توقّفت عن إشعار الولايات المتحدة بشأن أنشطتها النووية، بما في ذلك الإطلاقات التجريبية، بعد انسحاب روسيا من معاهدة “نيو ستارت” النووية الشهر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تعتزم موسكو نشر أسلحةٍ نوويةٍ تكتيكية في بيلاروسيا، في تحرّكٍ آثار انتقاد حلف شمال الأطلسي الذي وصف الخطة الروسية بالخطيرة وغير المسؤولة.

(سـ)