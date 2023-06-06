وزارة الدفاع الروسية : كييف شنت هجومها المضاد في مختلف الجبهات

وأوضحَ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنّ القواتِ الأوكرانيةَ حاولت منذ الرابعِ من الشهر الجاري التقدمَ على خمسةِ مَحاوِر، لكنها لم تنجح في ذلك وَفق قَوله. مُشيراً إلى أن كييف بدأت بناءَ مواقعَ دفاعيةٍ على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.

وأضاف شويغو في تصريحات نقلها الإعلام الروسي، أنّ القوات الأوكرانية خسرت آلاف الجنودِ خلال الهجوم، مشيراً في ذات الوقت إلى مقُتل العشراتُ مِن الجنودِ الروس.

وأعلنت روسيا في وقتٍ سابقٍ إحباطَ هجومَين كبيرَين في جبهة دونيتسك شرقيَّ أوكرانيا، فيما قالت الأخيرة إنّ قواتها أحرزت تقدماً في مُحيطِ مدينةِ باخموت، منوهة إلى إنه لن يكون هناك إعلان لبدء الهجوم المضاد.

(سـ)