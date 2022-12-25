وزارة الدفاع البريطانية تعلن استهداف متزعم داعشي في مدينة الباب المحتلة

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، في بيان لها، إن "طائرة مُسيّرة من طراز (ريبر - Reaper) كانت تراقب عن كثب مبنى قرب مدينة الباب، حيث كان من المعروف وجود واحد على الأقل من مقاتلي تنظيم (داعش)، وجرى استهداف المبنى بصاروخين من طراز (هيلفاير - Hellfire)، وأصاب كلاهما الهدف بدقة".

وتأتي العملية الجوية للطيران البريطاني المُسير، ضمن قوات "التحالف الدولي" تحت اسم عملية «شادر - Shader»، التي بدأها سلاح الجو البريطاني في آب/ أغسطس 2014، بهدف محاربة مرتزقة داعش. وتنطلق العمليات الجوية لسلاح الجو البريطاني في مسح وضرب أهداف في سوريا والعراق من قاعدة لها في قبرص، حسب وزارة الدفاع البريطانية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر الثلاثاء 20 كانون الأول، أن "طائرة مُسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت بغارة جوية مبنى في شارع خلو وسط مدينة الباب المحتلة شمال شرقي مدينة حلب، وأصيب إثر العملية شخص داخل المبنى، وهو متزعم في مرتزقة داعش يسكن مع عائلته في المنزل المستهدف، بينما كان وحيداً أثناء الاستهداف.

وأشار المرصد إلى أن "الشخص المصاب نُقل إلى مستشفى في مدينة الباب، وسط تكتم على مصيره وما إن كان لا يزال على قيد الحياة أو أنه لقي حتفه، في حين قالت المصادر إنه نقل إلى تركيا.

ولطالما كانت تركيا والمناطق التي تحتلها من سوريا معقلاً للعشرات من مرتزقة داعش ومتزعميها.

وقال ناشطون في مدينة الباب المحتلة، أن الشخص المستهدف يدعى بساع أحمد السوادي وهو يمني الجنسية وملقب بـ"أبي ياسر"، وينتمي لمرتزقة داعش، وعمل مسؤولاً عن عمليات التفخيخ والتفجير بين سوريا والعراق لسنوات، قبيل محاصرة الباغوز (آخر معاقل داعش في دير الزور) مطلع عام 2019، وانتقل بعد ذلك إلى الرقة، ومن ثم إلى مدينة الباب في ريف حلب. وهو يحمل فكراً تكفيرياً حاداً، وهو مهم جدا لداعش.

(د ع)