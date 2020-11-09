وزارة الدفاع الأفغانية: مصرع 17 من مسلحي طالبان في مقاطعتي بغلان وبلخ

ولقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم في أعقاب غارة جوية شنتها قوات الجيش الوطني الأفغاني على تجمع لعناصر طالبان في منطقة بغلان وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها اليوم الإثنين.

وذكر بيان وزارة الدفاع الذي نقلته وكالة خاما بريس الأفغانية أن الغارة الجوية استهدفت عناصر طالبان كانوا يهدفون إلى مهاجمة مواقع الجيش.

كما لقي 9 من عناصر طالبان مصرعهم في منطقة زاري بمقاطعة بلخ، وفقًا لما ذكرته الوزارة في بيان آخر.

وقالت وزارة الدفاع إن عناصر طالبان لقوا مصرعهم في اشتباكات وغارات جوية شنتها قوات الأمن.

وفي سياق متصل، أفادت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم نقلًا عن السلطات المحلية أن 23 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح بعد انفجار سيارة مفخخة في مقاطعة قندهار.

وبحسب القناة، وقع الانفجار في ساعة متأخرة من مساء الأحد، وأشارت إلى أن من بين المصابين 10 مدنيين.

وفي الأشهر القليلة الماضية، ازدادت حدة هجمات طالبان على مواقع قوات الأمن، وامتد نطاق العنف إلى العديد من المناطق الحساسة في البلد.

(م ش)