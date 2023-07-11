وطنيٌّ من روج آفا: كان القائد يقول آمنوا بقوّتكم

وُلد علي سعدون في قرية أبو زويل التابعة لمدينة قامشلو عام 1962، وتعرّف على حركة التحرّر الكردستانية 1984 عن طريق شقيقه الأكبر أحمد سعدون. انضمّ أحد أبناء إخوته ويدعى خالد سعدون (الاسم الحركي: خرزان) إلى صفوف قوات الكريلا عام 1992 واستشهد في حفتانين في مناطق الدفاع مديا عام 1995، كما أنّ أحد من أبناء إخوته، مقاتل في قوات الدفاع الشعبي.

"التقائي بالقائد كان حلماً وتحقّق"

أثار تعرّف علي سعدون على حركة التحرّر الكردستانية رغبته في مقابلة القائد عبد الله أوجلان، واُتيحت له الفرصة لذلك عام 1996، فبمناسبة الذكرى السنوية لقفزة 15 آب، توجّه إلى دمشق برفقة مجموعة من الوطنيين والتقى بالقائد.

وأفاد سعدون لوكالتنا بأنّ القائد آبو قد رفع من معنوياتهم، وتحدّث عن هذا اللقاء قائلاً: "قبل الاجتماع حيّانا القائد واحداً تلوَ الآخر. وكنت متحمساً طوال الاجتماع".

وتحدّث سعدون عن الاجتماع الذي عقده القائد عبد الله أوجلان معهم آنذاك، قائلاً: "ناقش القائد عبد الله أوجلان حينها، القضية الكرديّة، والمرحلة وقتذاك، المستوى الذي وصلت إليه حركة التحرّر الكردستانية، أهمية قفزة 15 آب بالنسبة للشعب الكردي. وجدنا إجابة كل تساؤلاتنا لدى القائد، وكان التقائي به حلماً وتحقّق، لقد جعلتنا رؤية القائد فخورين ومعتزّين بأنفسنا".

"كان القائد يقول: آمنوا بقوّتكم"

شاركنا سعدون إحدى ذكرياته هناك، قائلاً: "لقد طرحت هذا السؤال على القائد خلال الاجتماع 'من الذي سيدافع عنّا ويدعمنا؟' فأجابني القائد: 'عليكم الإيمان بقوّتكم وعدم انتظار أي مساعدة من باقي الدول، فلا سبيل آخر للحريّة سوى المقاومة'".

وأشار سعدون إلى أنّه وعائلته قد وجدوا الأمل والخلاص في أفكار القائد عبد الله أوجلان وحركة التحرّر الكردستانية وقال: "قبل التقائنا بالقائد كنا نتساءل من أين سنستمدّ القوّة، لكن بعد الالتقاء به، رأينا أنّ القائد وأفكاره هي قوّتنا. لقد منحنا إرادة قويّة وراحة كبيرة".

"من تعرّفوا على أفكار القائد لا يتراجعون"

وأعرب سعدون عن موقفه حيال فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان والتهديدات التي وُجّهت إليه مؤخراً وقال: "يسعون إلى القضاء على القوّة التي منحنا إياها القائد من خلال تشديد العزلة عليه، لكن لا يمكن أن يتراجع أولئك الذين تعرّفوا على أفكاره عن اتّباع فكره. إنّ الحريّة الجسديّة للقائد آبو هي مطلبنا الدائم، وسنسخّر كل إمكانياتنا لتحقيقها".

(ر)

ANHA