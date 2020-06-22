وثائق مسربة: تحويل مبالغ ضخمة من البنك المركزي الليبي إلى شركة SSTEK التركية

وظهرت في وثائق مسربة، بحسب تقرير لحصيفة"" libyareview الليبية، أن ملايين اليوروهات قد تم تحويلها من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى SSTEK.

وكما يشير تقرير الصحيفة الى هذه الشركة التي تدعى""SSTEK Defense Industry Technologies Inc تأسست في عام 2016 كشركة تابعة بنسبة 100٪ لصناعة الدفاع التركية.

وأظهرت الوثائق أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا طلب من محافظ البنك المركزي الليبي "الصديق الكبير" تحويل حوالي 169 مليون يورو إلى حساب SSTEK.

وكما خاطبت وزارة الداخلية محافظ مصرف ليبيا المركزي، طالبةً منه إلغاء خطاب سابق يفيد بإصدار خطاب اعتماد. وبدلاً من ذلك، طُلب من المحافظ تحويل 169 مليون يورو مباشرة إلى حساب SSTEK.

وتظهر الوثائق أيضًا أن رئيس الإدارة المالية بوزارة الداخلية، العقيد محمد فرادة، خاطب رئيس العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، وطلب منه استكمال تحويل المبلغ إلى حساب SSTEK.

وخاطب رئيس مكتب التدقيق الليبي، خالد شكشك، وزير الداخلية، مؤكدًا أنه نظرًا لحالة الطوارئ في البلاد، سيتم منح استثناءات، وستعفى الواردات من SSTEK من الإجراءات الاعتيادية.

والجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لصناعة الدفاع التركية برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تدعى شركة بي إم سي "" BMC، وتمتلك 55٪ من أسهم شركة SSTEK.

وتأسست BMC في عام 1964، وصنعت أكثر من 300000 سيارة حتى الآن، وصنعت المركبات المدرعة "Kirpi" متعددة الأغراض التي شوهدت تصل إلى العشرات في العاصمة الليبية طرابلس منذ شهور.

( م ش)