وصول وزير الخارجية المصري إلى دمشق

وصل وزير الخارجية المصري إلى دمشق اليوم، حيث استقبله وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد في مطار دمشق الدولي.

وأعلنت السلطات المصرية في وقت سابق اليوم أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة للدولتين الشقيقتين في المحنة الإنسانية الراهنة".

وزيارة شكري إلى دمشق جاءت بعد اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبشار الأسد، في تواصل غير مسبوق بين الرجلين.

وهذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى دمشق منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن وصل يوم أمس الأحد، عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى مطار دمشق الدولي.

وتأتي زيارة شكري اليوم بينما لا يزال الأسد معزولاً دبلوماسياً على الساحة الدولية، ولا تزال عضوية سوريا في جامعة الدول العربية ومقرها القاهرة معلّقة منذ أزمة 2011.

(م ش)