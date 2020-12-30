وصول مسيرة الشّبيبة الرّاجلة إلى ديرك بعد سبعة أيّام من المسير

ووصلت مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة ديرك، المسيرة الراجلة التي نظّمتها حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابّة في شمال وشرق سوريا، تحت شعار "حتماً سننتصر"، تنديداً بالهجمات التركيّة على مناطق شمال وشرق سوريا، وتحرُّكات حزب الديمقراطي الكردستاني الأخيرة، والعزلة المفروضة على القائد والمعتقلين السياسيين، والتي انطلقت من ناحية تل تمر، تجوّلوا من خلالها في مدن وبلدات إقليم الجزيرة.

وفي مدخل مدينة ديرك استقبلهم الأهالي، وانضمّوا إلى مسيرتهم الراجلة، وتجوّلوا في شوارع مدينة ديرك، ومن ثمّ توجّهوا إلى مركز الشهيد باور للشبيبة.

وبعد الوصول إلى مركز الشهيد باور للشبيبة، تحوّلت المسيرة الراجلة إلى تجمّع جماهيري، فوقف المشاركون دقيقة صمت، ومن ثمّ ألقى باسم مجلس ناحية ديرك صادق محمد كلمة، قال فيها: "نعاهد الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابّة بدعمهم ومساندتهم في حملتهم "حتماً سننتصر" حتى تحقيق أهدافهم، والقضاء على الخيانة والمحتلّين في عموم أجزاء كردستان".

ومن ثمّ ألقت باسم حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابة، ميديا محمد كلمة، شكرت من خلالها جميع أهالي المدن والبلدات الذين استقبلوا الشبيبة، وانضمّوا إلى مسيرتهم الراجلة.

وتابعت ميديا: "إنّ حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابّة سترفع من وتيرة النضال حتّى تحرير القائد والمعتقلين من سجون الفاشية التركية ودعم ومساندة قوّات سوريا الديمقراطية في جبهات القتال".

وبدورها تحدّثت أفين علي باسم مؤتمر ستار في ديرك، فقالت: "إنّ حملة الشبيبة الثورية والتي استغرقت سبعة أيام سيراً على الأقدام، أعطت صدىً من خلال مشاركة الشبيبة الثورية من مدن وبلدات إقليم الجزيرة".

ومن ثمّ انتهت المسيرة، بتقديم عروض غنائيّة من قبل عضو فرقة جودي، حاجي موسى، منها أغنية شرفانو، حفتانين، وسط زغاريد الأمّهات والشّعارات التي تحيّي مقاومة الشبيبة الثورية وحملتهم.

(ع ع /إ)

ANHA