وصول جثمان طفل وامرأة وعشرات الجرحى من زركان إلى مشافي الدرباسية

وأفادت مراسلتنا من الناحية أن طفل رضيع وامرأة فقدا حياتهما نتيجة قصف الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحية زركان مساء اليوم، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال وصلوا مساء اليوم إلى مشافي ناحية الدرباسية.

وبحس ماوثقته مراسلتنا أن المرأة التي فقدت حياتها تدعى "ندى دخام مسيخ" فيما لم يعرف هوية الطفل المتوفي بعد.

فيما أسماء المصابين الذين وصلوا مشفى الدرباسية هم كل من "الطفل عبدالله يوسف خاير عام ونصف، وخاله حسن ابراهيم حميد وأحمد نضال حسن، والطفلة فريال سليمان جمرو ٤ أعوام، آراس حسن ١٢ سنة، محمد فيصل حسن 13، يلدز فيصل حسن ٢١ ،سلمة صالح حزين ٤٥، اسمى عبد العزيز تمو ١٨، هدلة تمو ٦٥".

فيما تم تحويل بعض الحالات الخطرة إلى مشافي قامشلو والحسكة.

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ANHA