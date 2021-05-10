وصول جثمان شاب إلى كوباني قتل على يد رئيسه في العمل بمدينة السليمانية

ووصل جثمان إبراهيم أحمد أوسو إلى كوباني اليوم بعد أن لقي حتفه بتاريخ 8 أيار الجاري على يد رئيسه في العمل في مدينة السليمانية بجنوب كردستان.

وفارق إبراهيم الحياة متأثراً بجراح أصيب بها نتيجة طعنة بسكين من رئيسه في العمل بعد مشادة بين الاثنين على خلفية مطالبة المجني عليه بأجرة ليوم عمل فيه لصالح الجاني، تقدر بنحو 35 دولاراً أمريكياً فقط.

وبحسب أفراد من عائلة المجني عليه، فإن قوى الأمن في جنوب كردستان لم تقبض بعد على الجاني، وسط توقعات بأن يكون قد استطاع الهروب إلى باكور كردستان، حيث أنه من تركيا.

ويعمل إبراهيم منذ 14 شهراً في مدينة السليمانية بجنوب كردستان في مجال ديكورات المنازل "الجبصين"، ولديه شقيق يعمل هناك أيضاً.

(ج)

ANHA