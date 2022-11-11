وصول جثمان الشيخ حميدي الدهام الهادي إلى ناحية كركي لكي

كان الجثمان قد وصل صباح اليوم إلى معبر سيمالكا الحدودي مع جنوب كردستان في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو، ورافق الجثمان موكب ضخم ضم شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة وممثلين عن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

ومن المقرر ان تجري مراسم الشيخ حميدي الدهام الهادي شيخ مشايخ الشمر في وقت لاحق.

ليلة أمس الخميس، أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة وفاة الشيخ حميدي الدهام الهادي عن عمر يناهز 86 عاماً.

وتقدمت حركة المجتمع الديمقراطي والقيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بالعزاء لشعب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناته، وكذلك لقبيلة الشمر وآل الجربا في عموم سوريا والعالم وعائلة الفقيد.

(أ ب/م)

ANHA