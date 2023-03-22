استشهد 9 مقاتلين ومقاتلات من وحدات مكافحة الإرهاب في حادثة تحطّم طائرتي هليكوبتر في باشور (جنوب كردستان)، أثناء توجههم إلى مدينة السليمانية ضمن الفعاليات والجهود المشتركة لمكافحة خلايا داعش بتاريخ ١٥ آذار الجاري.

وتوجه أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية وقوى الأمن الداخلي، ومجلس منبج العسكري ومجلس المرأة العسكري، ومجلس الباب العسكري، إلى حاجز المطاحن جنوب المدينة، لاستقبال جثمان الشهيدة "برفين بلال رفعت(روجنك رفعت)، وصولاً إلى مشفى الفرات وسط المدينة.

حيث استقبال الكادر الطبي جثمان الشهيدة "روجنك رفعت" بهتافات (بالروح بالدم نفديك يا شهيد) حاملين صورة القائد عبدالله أوجلان.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الشهيدة "روجنك رفعت" يوم غد من مشفى الفرات صوب مقاطعة الشهباء ليوارى الثرى في مزار شهداء الشهباء.

(ش س/ك)

ANHA