وصول جثمان الشهيد حمزة كوباني إلى منبج

تسبب تفجير سيارة من قبل أجهزة تابعة للاستخبارات التركية في الـ 24 من شهر شباط الحالي في منطقة شقيف الواقعة شمال حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، باستشهاد عضو لجنة الاقتصاد حمزة كوباني.

وتجمع أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية، والأحزاب السياسية ومجلس عوائل الشهداء، والمجالس المدنية والخطوط، ومجلس منبج العسكري وذوي الشهيد في (مشفى الفرات)، لاستقبال جثمان الشهيد حمزة كوباني.

واستقبل الحضور جثمان الشهيد حمزة كوباني في تمام الساعة 1:30 ظهراً، رافعين إشارة النصر، وحاملين أإعلام عوائل الشهداء ومرددين الشعارات التي تمجد الشهداء.

ومن المقرر نقل جثمان الشهيد مع وفد من مجلس عوائل الشهداء في منبج والمجالس المدنية إلى مدينة كوباني، حيث سيتم دفنه في مزار الشهيدة دجلة يوم الغد الاثنين في تمام الساعة 14:00.

(ش س/د)

ANHA