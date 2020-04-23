وصول جهازين PCR إلى شمال وشرق سوريا عبر معبر سيمالكا

ووصل الجهازان اليوم إلى إقليم الجزيرة عبر معبر سيمالكا، وتم تسليمهما من قبل البروفيسور جاسم محمد، وهو الطبيب المختص باستخدام الأجهزة والقادم من جنوب كردستان.

واستلم الجهازين كل من الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى، والإدارية في لجنة الصحة في مقاطعة قامشلو روجين أحمد، ومدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي.

وخلال استلام الجهازين عُقد مؤتمر صحفي تحدث فيه الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى، حيث أكد أن الجهازين اللذين وصلا سابقاً دخلا في الخدمة في مناطق شمال وشرق سوريا، "وهذان الجهازان اللذان استلمناهما اليوم سيدخلان إلى الخدمة حال تدريب الأعضاء عليهما".

وشكر جوان باسم الشعب في شمال وشرق سوريا كل من ساهم في إيصال الجهازين إلى شمال وشرق سوريا.

وأضاف مصطفى إن جميع أبواب شمال وشرق سوريا مفتوحة أمام أي دعم تقدمه المنظمات الدولية الطبية لمواجهة جائحة كورونا".

وقال مصطفى بأن عدد أجهزة كشف الفيروسات وصل إلى 4 أجهزة في مناطق شمال وشرق سوريا، وأنهم بانتظار دخول جهازين آخرين في وقت لاحق".

وفي تصريح خاص لوكالتنا قال الدكتور جوان مصطفى أن البروفيسور جاسم محمد سوف يعمل على تدريب الأعضاء على استخدام الأجهزة، ومن المقرر أن يبدأ استخدام الجهاز حال الانتهاء من تدريب الكوادر الطبية على استخدامه.

(كروب/ك)

ANHA