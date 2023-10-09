وصول ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من 11685 شخصاً

ارتفع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2445 قتيلاً، وإصابة 9240 شخصاً، فيما لحقت الأضرار بالمباني بعضها هدمت بشكل كامل، ويسابق المتطوعون الزمن لإنقاذ الناجين، كما أطلقت السلطات نداءً عاجلاً للمساعدة الدولية، بحسب رويترز.

وطلبت حكومة "طالبان"، بالغذاء والدواء والخيام للناجين، وذلك في ظل استمرار الهزات الارتدادية، ما يزيد التحديات التي تواجه جهود الإغاثة.

وأفاد مسؤولو "طالبان" بتزايد عدد القتلى، مشددين على الحاجة الملحّة للمساعدات، حيث يفتقر رجال الإنقاذ على الأرض إلى التدريب المهني، كما يتم استدعاء المنظمات الدولية لإرسال فرق مدربة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وأظهرت صور متداولة لقرية واحدة على الأقل تحولت إلى أنقاض بعد سلسلة من الزلازل، التي دمرت منازل حجرية وطينية غرب البلاد، فيما أظهرت صور أخرى جثثاً متناثرة ومغطاة، وكان من بينهم أطفال.

من جانبه، صرّح عبد الشكور صمدي، أحد سكان مدينة هيرات، إن "خمسة منازل على الأقل انهارت، ظهر يوم السبت الماضي"، وأضاف: "كل الناس خرجوا من منازلهم، فالمنازل والمكاتب والمتاجر كلها فارغة، وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الزلازل، لقد كنت أنا وعائلتي داخل منزلنا، وشعرت بالزلزال".

وقد غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان.

يذكر أن زلزالين بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضربا مدينة هرات، التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، يوم السبت الماضي، وتقع على بعد 75 ميلًا شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلزالين.

(س ع)