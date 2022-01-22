وصول أول دفعة من المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا

وأعلنت السفارة الأميركية في كييف، وصول شحنة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، حيث قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على تويتر، إنه ممتن لنظيره الأميركي جو بايدن لما تقدمه واشنطن من دعم دبلوماسي وعسكري "غير مسبوق".

وقالت السفارة: "وصلت الشحنة الأولى من المساعدة التي وجهها الرئيس بايدن مؤخراً إلى أوكرانيا. هذه الشحنة تشمل ما يقرب من 200 رطل من المساعدات العسكرية، بما في ذلك ذخيرة لمدافعي الخطوط الأمامية الأوكرانية".

ولم تتضح على الفور نوعية المعدات التي وصلت أوكرانيا.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، في وقت سابق، الأربعاء، إن وزارة الخارجية الأميركية سمحت لليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بإرسال صواريخ أميركية وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

كما سمح بايدن أيضاً بمبلغ 200 مليون دولار "لدعم إضافي لتلبية احتياجات أوكرانيا الدفاعية الطارئة"، وفقاً لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الذي قال: "عمليات التسليم مستمرة، وتوجد المزيد في الأسابيع المقبلة".

وقد وافقت وزارة الخارجية، الأربعاء الماضي، على نقل صواريخ أميركية الصنع من دول البلطيق الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أوكرانيا.

وسترسل إستونيا صواريخ جافلين المضادة للدروع، بينما ترسل لاتفيا وليتوانيا صواريخ ستينغر المضادة للطائرات والمعدات ذات الصلة.

(د ع)