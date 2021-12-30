وصول اثنين من مصابي القصف على زركان إلى مشافي قامشلو

أفاد مراسلونا بوصول جريحين من قرية الأسدية بريف زركان وهما كل من المواطن "محمد موسى الخلف البالغ من العمر 36 عاما، والطفل محمد عبد الحميد البالغ من العمر سنة واحدة" إلى مشفى الرحمة في مدينة قامشلو لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة.

هذا واستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مساء اليوم مركز ناحية زركان والقرى التابعة لها بالأسلحة الثقيلة، ونتيجة القصف العنيف استشهدت كل من المواطنة جومانة النهار شقيقة الشهيدة جواهر موسى النهار، والطفل علام علي العيسى البالغ من العمر سنتان حياته، بالإضافة إلى إصابة ٥ مواطنين .

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ANHA