وصول عشرات الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة إلى قامشلو

توجّهت، اليوم، حشود غفيرة من عموم مناطق إقليم الجزيرة، إلى مدينة قامشلو؛ للمشاركة في الفعالية الجماهيرية المطالِبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وتجتمع الحشود التي انطلقت، صباح اليوم، من مدن وقرى ونواحي مقاطعة الحسكة، في شارع منير حبيب، وسط مدينة قامشلو؛ للمشاركة في الوقفة الجماهيرية المطالِبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

أما أهالي مدن ونواحي وبلدات مقاطعة قامشلو فيجتمعون الآن بالقرب من ملعب شهداء 12 آذار؛ للتوجه سيراً على الأقدام إلى ساحة الملعب التي ستنطلق فيها الفعالية الجماهيرية، تحت شعار (حرية القائد آبو تأكيد للديمقراطية والاستقرار الإقليمي).

ويضم المشاركين أهالي مدن ونواحي وبلدات وقرى المقاطعتين من الكرد والعرب والسريان والأرمن والشركس، بشيبهم وشبابهم والأمهات، وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا وحركات وتنظيمات المرأة، وممثلي مؤسسات وهيئات ومجالس الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة إلى جانب شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية في الإقليم.

ويحمل المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب الخضر اليساري.

وتردد الحشود الغفيرة شعارات تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان (المقاومة حياة)، و(لا حياة بدون القائد).

(كروب/آ)

ANHA