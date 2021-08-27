وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول الدفعة الثانية من مهجري درعا البلد، إلى مدينة الباب شرقي حلب، حيث بلغ العدد الإجمالي 79 شخصاً بينهم 45 مسلحاً و34 بين نساء وأطفال، فيما بلغ عدد الخارجين في الدفعة الأولى 8 مسلحين.

وزعم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 4 مسلحين قتلوا بينهم قيادي من قوات "الفيلق الخامس" التابع لروسيا، في كمين نفذته قوات حكومة دمشق المتمركزة عند الحاجز الرباعي بين بلدتي المسيفرة والجيزة شرقي درعا، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، وذلك قبل وصولهم إلى الحاجز، فيما نقلت قوات حكومة دمشق الجثث إلى نقاط تمركزهم في المنطقة، بحسب المرصد.

وشهدت درعا البلد، ليلة أمس، قصفاً بالرشاشات الثقيلة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما يسود الهدوء الحذر استعداداً لتطبيق اتفاق خارطة الحل الروسية.

(د ع)