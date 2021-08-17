وصول عدد من جرحى زركان إلى مشافي الحسكة

أفادت مراسلتنا من المنطقة بوصول امرأة في العقد الخامس من العمر وتدعى "فهيمة علو" مصابة بشظية في البطن بالإضافة لوصول مواطن يدعى داوود درويش البالغ من العمر 60 عام، وابنته ناريمان درويش 30 عام، والطفلة كلستان محمود علو عمرها سنة ونصف، عبد الله يوسف ٨ شهور، إلى مشفى الشعب بالحسكة أصيبوا بجروح إثر قصف الاحتلال التركي ومرتزقته المكثف مساء اليوم على ناحية زركان وريفها.

يذكر أن ناحية زركان تعرضت مساء اليوم لقصف عشوائي مكثف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، ما أدى لفقدان طفل وامرأة لحياتهما، وإصابة العشرات من المدنيين بجراح.

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ANHA