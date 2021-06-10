وصول أبناء إقليم الجزيرة إلى قامشلو للمشاركة في المسيرة

تشهد مدينة قامشلو اليوم، حدثًا كبيرًا توحَّد فيه مواقف كافة الشعوب في وجه سياسات الاحتلال التركي وتواطؤ حزب الديمقراطي الكردستاني معها، ومحاولة إشراكها في القتال ضد مقاتلي حركة حرية كردستان.

ويشارك في المسيرة أبناء مدينة ديرك ورميلان وكركي لكي وجل آغا وتربه سبيه والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى أبناء مدن ونواحي وبلدات مقاطعة الحسكة.

وتأتي هذه المسيرة لدعم المقاومة التاريخية التي تبديها قوات حركة حرية كردستان ضد هجمات الاحتلال التركي والسياسات الداعمة لها، التي تهدف إلى احتلال أراضي باشور كردستان وبموافقة من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

هذا، ومن المرتقب أن يشارك عشرات الآلاف من الأهالي في المسيرة التي تُنظم تحت شعار "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والغدر"، وذلك لإبراز مواقفهم المنددة بالسياسيات الداعمة للاحتلال التركي حيال هجماته المستمرة على مناطق جنوب كردستان.

هذا، ومن المقرر أن تنطلق المسيرة باتجاه ملعب 12 آذار بمدينة قامشلو، ليتجمع المشاركون في الساحة الموجودة بجانب الملعب.

(كروب / آ د)