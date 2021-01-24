هذا ونظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، اليوم الأحد، مراسم غيابية للمقاتلة ضمن صفوف قوات الدفاع الشعبي "هيفاء رمو"، الاسم الحركي "أفين شيلان"، التي استشهدت أثناء مقاومتها في حفتانين بتاريخ 11 من شهر تموز لعام 2020 في مواجهة الاحتلال التركي.

وحضر حشد غفير من أهالي مدينة قامشلو المراسم، وأصواتهم تتعالى وهم يرددون الشعارات التي تمجد الشهداء، وتحيي نضالهم، وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا وإكرامًا لأرواح شهداء الحرية.

وباركت شمسي خان كلو، التي تحدثت باسم مجلس عوائل الشهداء، شهادة المقاتلة أفين شيلان على القائد عبدالله أوجلان وذويها، وقالت: "نبارك شهادة المقاتلة أفين شيلان على قائد الفلسفة الحرة القائد عبدالله أوجلان، وذوي الشهيدة".

ومضت في حديثها قائلة: "الشهيدة أفين شيلان ارتوت من نبع الحرية، وترعرعت على فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، واستشهدت في سبيل حماية الوطن".

ومن جانبه، أكد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، عبدالكريم عبدالرحمن، أنهم سيسيرون على خطا الشهداء وسيتخذون من مقاومتهم وتضحياتهم شعارًا.

وسلّم أعضاء مجلس عوائل الشهداء وثيقة شهادة المقاتلة أفين شيلان إلى ذويها، وهم يرددون الشعارات التي تمجد مقاومة الشهداء.

ووسط زغاريد الأمهات، ودّعت أم الشهيدة ابنتها برقصة أمام صورتها المعلقة في ساحة الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو.

(ل- د/ س ر)

ANHA