وقال المرصد إن قوات الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها، عمدت صباح اليوم الأربعاء، إلى اقتحام بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، وذلك بعد أن حاصرتها من جميع الجهات خلال الساعات الفائتة، واشتبكت صباح اليوم مع مقاتلين محليين من أبناء البلدة.

وبحسب المرصد، فإن قوات الحكومة "اقتحمت عدة منازل بحثاً عن مطلوبين، وأجبرتها الاشتباكات مع المقاتلين على الانسحاب من البلدة، وفي أعقاب ذلك دخلت قوات تابعة للفيلق الخامس المدعوم من روسيا، وسط توتر كبير تشهده المنطقة، ومخاوف على حياة الناس".

وتشهد درعا منذ فترة حالة من التوتر بين قوات الحكومة مدعومة من إيران وأخرى كانت عبارة عن جماعات مسلحة، وعقب التسويات ضمتها روسيا إلى الفيلق الخامس.

(ي ح)