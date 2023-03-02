قررت الولايات المتحدة بيع تايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار لطائراتها المقاتلة من طراز "إف-16"، حيث تضم هذه الصفقة مئة صاروخ عالي السرعة مضاد للرادارات من طراز "إيه جي إم-88 بي هارم"، ومئتي صاروخ جو-جو متوسط المدى متطور من طراز "إيه آي إم-120 سي-8 أمرام" وقاذفات صواريخ وصواريخ تدريب وهمية.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية، أن هذه الصفقة ستعزز "قدرة تايوان على ضمان الدفاع عن مجالها الجوي والأمن الإقليمي والتوافق في العمليات مع الولايات المتحدة"، حسب ما نقلت شبكة فرانس 24.

وجاء هذا الإعلان في ظل توتر شديد بين واشنطن وبكين، خصوصاً بشأن تايوان التي تعتبرها الصين "جزءاً من أراضيها" متوعدة بضمها إلى البر الصيني "ولو بالقوة".

وأعربت الحكومة التايوانية عن ارتياحها لصفقة الأسلحة الأولى التي تعلنها الولايات المتحدة هذه السنة، والتاسعة في عهد الرئيس، جو بايدن.

وصرح المتحدث باسم الخارجية التايوانية جيف ليو أنه "بمواجهة التوسع العسكري المتواصل وسلوك الصين الاستفزازي، ستواصل تايوان تحسين قدراتها على الدفاع الذاتي بصورة نشطة".

(د ع)