وسط توتر علاقتيهما مع الغرب.. المحادثات الروسية- الصينية تبدأ

وتتعرض الصين لضغوط بخصوص حقوق الإنسان وموسكو أيضاً بسبب حشد قواتها قرب حدود أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "الموقف على الصعيد الدولي، خاصة في أوروبا، يشوبه قدر كبير من التوتر في الوقت الراهن، ما يستدعي نقاشاً بين الحلفاء"، في إشارة إلى موسكو وبكين.

وأضاف: "نرى خطاباً عدائياً شديد اللهجة من حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، وهذا يتطلب نقاشاً بيننا وبين الصينيين".

وأوضح بيسكوف أنه سيتم إجراء نقاش مطول على جدول أعمال موسع يتضمن موضوعات الطاقة والتجارة والاستثمار.

وسيتم النقاش بعد 8 أيام من اتصال بالفيديو بين الجانبين الروسي والأميركي، وجه فيه الرئيس الأميركي جو بايدن تحذيراً لبوتين من غزو أوكرانيا.

فيما قال بوتين إن روسيا تحتاج إلى ضمانات أمنية ملزمة قانوناً من الغرب.

(ل د)