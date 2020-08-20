قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية قصفت بالصواريخ مناطق في جبل الزاوية، مستهدفة البارة ومناطق أخرى هناك، ما أدى لإصابة 3 مدنيين بجراح، حيث كانوا يعملون ضمن أرض زراعية بمحيط البلدة.

في حين استهدف مرتزقة تركيا بالقذائف الصاروخية، مواقع للقوات الحكومية في حنتوتين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى مواصلة طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء إدلب، فيما كانت القوات الحكومية قد قصفت بعد منتصف الليل، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية الثقيلة قرية العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، تزامنًا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

(ش ع)