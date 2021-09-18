يوافق اليوم الذكرى السنوية السابعة لافتتاح رابطة نوروز الثقافية والاجتماعية للجالية الكردية في لبنان، والتي أُسّست في 2 أيلول/ سبتمبر عام 2014، وافتتحت بشكل رسميّ منتصف أيلول/ سبتمبر 2014 في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبهذه المناسبة احتفلت الرابطة بحفل رمزي في مقر الرابطة في منطقة بشارة الخوري في العاصمة بيروت، بحضور عدد من أبناء الجالية الكردية والصحافيين وأصدقاء الرابطة، وقد اقتصر الحفل على أعداد قليلة بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

افتتح الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم بالنشيدين الكردي واللبناني، قبل إلقاء الكلمات التي عدّدت نشاطات الرابطة، وأخرى أثنت على الرابطة وعلى إنجازاتها في الأعوام السبعة. وأدارت الحفل عضو رابطة "نوروز" السيدة نسرين برّو.

كلمة رابطة "نوروز"

أولى الكلمات في الحفل كانت لأمين سر رابطة نوروز الثقافية – الاجتماعية السيد جمال حسن، قال فيها "بإمكاناتنا البسيطة استطعنا قدر الإمكان تلبية متطلبات الجالية الكردية والنازحين السوريين وبعض المواطنين اللبنانيين، كما نظمنا بعض الدورات باللغات العربية والكردية والإنكليزية، وأتمنى أن نقوم بواجباتنا وبتكثيف الجهود في خدمة الجميع".

نشاطات "نوروز" من 2014 إلى 2019

وخلال الاحتفال تم عرض فيديو قصير حول أهم نشاطات رابطة نوروز منذ تأسيسها عام 2014 إلى عام 2019، والتي كان أبرزها ترشح رئيسة رابطة نوروز "حنان عثمان" للبرلمان اللبناني، إذ كانت أول امرأة كردية في لبنان تخوض هذا الاستحقاق، وكانت أول مرة يصوت فيها الكرد لمرشحهم. إضافة إلى أن الرابطة تمارس نشاطها الثقافي والاجتماعي، إذ تقدم في مقرها دورات تعليم اللغات الكردية والعربية والإنكليزية، كذلك نشاطات ثقافية أخرى عن التاريخ الكردي.

إلى جانب هذا، فللرابطة علاقات دبلوماسية مع العديد من الأطراف، وتسعى إلى أن تكون جسراً للتواصل بين الشعب الكردي في لبنان وباقي المكونات. كذلك من ضمن إنجازات الرابطة خلال هذه الأعوام الخمس الأولى، نشاطات خاصة بالمرأة، حيث إن الرابطة عضو في جمعية المرأة اللبنانية وحقوق المرأة الدولية. كذلك يعد مركز الرابطة مقراً للاجتماعات واللقاءات الكردية والفعاليات الثقافية والاجتماعية.

نشاطات "نوروز" 2019 – 2021

وبمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتأسيس رابطة نوروز، وبعد عرض أهم الأنشطة خلال الأعوام الخمس الأولى من خلال فيديو قصير، تحدثت عضو الرابطة السيدة "ميادة عربو"، بشكل موجز عن أهم النشاطات التي أنجزتها الرابطة من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 إلى أيلول/ سبتمبر 2021.

وقالت "عربو": الرابطة شاركت في ورشة العمل التي نظمتها المبادرة النسوية الأورومتوسطية تحت عنوان "المرأة عماد المستقبل"، كما أحيت يوم اللغة الكردية وعقدت اجتماعات في مركز الرابطة، وأضافت أن الرابطة "عقدت العديد من اللقاءات مع سفراء عدة دول عربية وأوروبية، حيث تركزت حول الشأن العام والقضية الكردية، كما تم التنسيق مع النائبة بولا يعقوبيان لتسجيل فيديو تدين فيه الحكم الصادر بحق النائبة الكردية ليلى كوفن".

وأكدت "ميادة" أن لجنة المرأة في الرابطة، أصبحت عضواً مؤسساً في المبادرة التي أطلقتها جمعيات ومؤسسات نسائية تحت اسم "Women for Beirut"، والتي تهدف إلى تشكيل جسم تنظيمي وتنسيقي للعمل ميدانياً بعد انفجار مرفأ بيروت.

شكر من الحضور للرابطة

وتقدم عدد من الحضور بكلمات شكر للرابطة ورئيستها وعضواتها وأعضائها. عضو المرأة الفلسطينية في مخيم برج البراجنة بالعاصمة بيروت أريج الكردي، قالت "إننا في كل عام نقف هذه الوقفة بالتمام، لحصاد محصول العمل الشاق، فاستمروا بفخر واعتزاز، وأقدم لكم التقدير والاحترام، فكم جميل التكاتف وحب الكرد، إنه منبع للانتماء، إنه ينبوع القوة، فهو يحارب الضياع، ويرفض الانصياع".

بدوره الصحفي والدبلوماسي الأرمني، هامو موسكوفيان، شدد على "مواصلة النضال حتى الانتصار على النظام التركي، كوننا ضحايا هذا النظام المستبد"، خاتماً كلمته بالتحية للرابطة ورئيستها والعضوات والأعضاء فيها.

وفي ختام الحفل، قدّم عدد من الأطفال الكرد فقرة فنية باللغتين الكردية والعربية، طالبوا فيها بالحرية والسلام لبلادهم، وسط تصفيق وتفاعل الجماهير معهم. قبل أن ينتقل الحضور إلى البوفيه الذي قدمته الرابطة في هذه المناسبة.

(ز غ/ك)