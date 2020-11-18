وشنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم، غارات على أهداف عسكرية في المنطقة الجنوبية بالقرب من هضبة الجولان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص، كما أوقعت بعض الخسائر المادية، بحسب مصادر حكومية سورية.

وبينما أعلنت المصادر الحكومية السورية أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل 3 من جنودها وإصابة آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف تسبّب بمقتل 10 أشخاص من جنسيات سورية وعربية وإيرانية جراء القصف الإسرائيلي على دمشق وريفها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارات استهدفت مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري، مشيرًا إلى أنه تم استهداف مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالإضافة الى بطاريات أرض-جو.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت "ردًّا على زرع حقل العبوات الناسفة بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا وداخل الأراضي الإسرائيلية من قبل خلية سورية عملت بتوجيه إيراني".

وعلى إثر ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة تأهب عند الحدود الشمالية، فيما حذّر وزير الدفاع بيني غانتس حكومة دمشق من عواقب أي "اعتداء محتمل".

(ي ح)