واستهدفت قوات الحكومة، اليوم، بالصواريخ مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، وسط قصف مماثل نفذه مرتزقة تركيا على مواقع قوات الحكومة في محاور التماس جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وعلى صعيدٍ متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الـ 24 ساعة الفائتة، ارتفاع تعداد الآليات والشاحنات التركية التي دخلت الأراضي السورية إلى 160 على الأقل، دخلت جميعها على 7 دفعات عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، واتجهت نحو النقاط التركية في منطقة "حفض التصعيد".

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6970 آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر شباط/فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10305 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

(ش ع)