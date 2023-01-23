وسط ندرة حليب الأطفال في مناطق حكومة دمشق... أسعاره تحلق عالياً

تشهد مناطق حكومة دمشق، استياءً شعبياً كبيراً؛ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والضرورية وشح كميات مواد أخرى، وانهيار قيمة الليرة السورية، يقابل ذلك انخفاض نسبة الرواتب والأجور للعمال والموظفين والعديد من الأزمات الأخرى والتي تظهر يوماً بعد آخر، وكان حليب الأطفال واحد منها بعد نفاده من معظم الصيدليات وارتفاع أسعاره بشكل كبير في حال توفره.

وحددت حكومة دمشق، أسعار حليب الأطفال "نان" بسعر 18 ألف ل.س، و"كيكوز" بسعر 15 ألف ل.س".

وعلى الرغم من ارتفاع أسعاره لهذا الحد الذي يفوق القدرة الشرائية لدى الشريحة الأوسع من الأسر السورية، إلا أنه لم يتوفر في الأسواق إلا بكميات قليلة جداً وبأسعار كبيرة وصلت إلى 50 ألف ل. س للعلبة الواحدة.

ولاقت أسعار مادة حليب الأطفال ونفاده من الأسواق؛ حالة من الاستياء بين المواطنين عبر مواقع التواصل الافتراضي، حيث طالبوا بتوفير هذه المادة الأساسية وتخفيض أسعارها بما يتلائم مع قدرتهم الشرائية وسط عجز الغالبية عن توفيرها للأطفال.

وبدأت الكثير من الأمهات بالبحث عن بدائل جديدة لإرضاع أطفالهن، حيث لجأن لحليب الأبقار الذي يعتبر ذو أضرار صحية على الأطفال الرضّع، لا سيما من هم دون سن 10 أشهر، إلا أن ارتفاع أسعار حليب الأطفال ونفاد كمياته في الصيدليات أجبر الأمهات على ذلك.

ورفعت كذلك وزارة الصحة في حكومة دمشق، الثلاثاء الماضي، أسعار الأدوية بنسبة 50% استجابة لمطالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية وأصحاب معامل الأدوية، وشمل الرفع نحو 12 ألفاً و826 زمرة دوائية.

وتذرعت مديرية الشؤون الصيدلانية في الوزارة، بأن ارتفاع أسعار الأدوية إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة في البنك المركزي من 3015 ليرة إلى 4522 ليرة، وإلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، و "حرصاً على استمرار توفر الأدوية في السوق".

(م ش)