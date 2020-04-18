وسط إجراءات احترازية تشييع جثماني شهيدين في الحسكة

هذا وتم استلام جثماني الشهيدين مجد نزال محمود، الاسم الحركي: كوسوفي والذي استشهد إثر مرض عضال في مدينة الحسكة, وزبير حمدين حمو، الاسم الحركي: كوران الحسكة الذي استشهد أثناء مشاركته في مقاومة الكرامة في ناحية سري كانيه، من أمام مجلس عوائل الشهداء في الحسكة.

المراسم جرت بحضور ذوي الشهيدين وعدد من أعضاء مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، وذلك تقيداً بقرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، القاضي بمنع التجمعات لدرء ظهور فيروس كورونا في المنطقة، وخاصة بعد إعلان أول حالة وفاة.

الشهيدان وُريا الثرى وسط زغاريد أسرهم والشعارات التي تحيي وتمجد الشهداء.

(ص م/هـ ن)

ANHA