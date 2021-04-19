وسط إجراءات احترازية.. تشييع جثمان الشهيد أحمد الدهماش في الشدادي

هذا وجرت المراسم بحضور ذوي الشهيد وعدد من أعضاء مجلس عوائل الشهداء في الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، وذلك تقيدًا بقرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القاضي بمنع التجمّعات لمنع انتشار فيروس كورونا حرصًا على السلامة العامة.

وتم استلام جثمان الشهيد أحمد الدهماش، الاسم الحركي حمزة، من أمام مبنى مؤسسة عوائل الشهداء في الحسكة وعند الوصول إلى مزار الشهداء في الشدادي، قدّم رفاقه في قوات سوريا الديمقراطية عرضًا عسكريًّا.

وبعدها ألقى الرئيس المشترك لمؤسسة عوائل الشهداء، ناجي النجوم، كلمة قدّم من خلالها العزاء لذوي الشهيد، وأشاد بفضل الشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل حرية الوطن.

تلت ذلك قراءة وثيقة الشهادة من قبل عضوة مؤسسة عوائل الشهداء، آيات الإبراهيم، وتسليمها لذويه.

بعدها وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(س ر)

ANHA