وسط حصار ومضايقات الشرطة.. جثمان الشهيد ودات أركمن يوارى الثرى في قرس

ووري جثمان المعتقل ودات أركمن الذي استشهد في الـ19 من كانون الأول الجاري في سجن تكيرداغ في ظروف غامضة، الثرى، إذ لم تسمح السلطات التركية سوى لبعض من أفراد أسرته بحضور مراسم الدفن.

هذا وأقيمت المراسم صباح اليوم الثلاثاء، في بلدة بازارجيخه التابعة لناحية ديغور في ولاية قرس.

وكانت الأسرة قد نقلت صباحاً جثمان الشهيد من مدينة اسطنبول إلى بلدة بازارجيخه التابعة لناحية ديغور في ولاية قرس وسط مضايقات من السلطات التركية.

وطوقت الشرطة والجنود الأتراك مدخل البلدة ومخرجها، وبعد أداء المراسم الدينية للدفن، نُقِلَ الجثمان إلى مقبرة البلدة، حيث سمُح لبعض من أفراد الأسرة فقط حضور المراسم، فيما بقيت الشرطة التركية في المنطقة بعد مراسم الدفن.

(س ر)