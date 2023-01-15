وسط حراك إقليمي ودولي.. اللجنة العسكرية الليبية تعاود اجتماعاتها

وقالت مصادر عسكرية ليبية لشبكة العربية، إن هذا الاجتماع الذي سيستمر على مدى يومين، سيحضره المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وسيبحث ملفات توحيد المؤسسة العسكرية وخروج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، إلى جانب مسألتي تبادل الأسرى وسبل دمج عناصر الميليشيات المسلحة في المؤسسات الأمنية الرسمية.

ويأتي عودة هذا المسار بالتزامن مع حراك إقليمي ودولي بشأن الأزمة الليبية تمثل بدعوة مصر لممثلي قوى ليبية، بالإضافة إلى زيارة رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية إلى ليبيا وسط معلومات بأنه يحمل مبادرة تتمحور حول أن يكون خليفة حفتر رئيساً وأن يكون عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة.

ومن أهم ما يعيق حل الأزمة الليبية هو التدخل الخارجي وخاصة من قبل تركيا التي أسهمت بتشكيل عدد كبير من الميليشيات وأدخلت المرتزقة السوريين إلى ليبيا، وأدت إلى تعقد الوضع الليبي عبر تشكيل حكومتين متناحرتين.

(ي ح)