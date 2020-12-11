وسط حالة تأهب قصوى.. تحليق قاذفتين أميركيّتين من طراز بي-52 فوق منطقة الخليج

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان لها، إنّ القاذفتين الثقيلتين اللتين يُطلق عليهما اسم "ستراتوفورترس" ويمكنهما حمل أسلحة نووية، أقلعتا من قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا وتم إخطار أطقمها في اللحظة الأخيرة بذلك.

وجاء في البيان أيضًا أنّ الطائرتين حلّقتا فوق الخليج "مع طائرات أخرى تابعة لسلاح الجو الأميركي وطائرات من دول شريكة"، وأوضحت أنّ هذه هي الطلعة الثانية لقاذفات بي-52 خلال شهرين في هذه المنطقة.

وقال قائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكِنزي: "يجب على خصومنا المحتملين أن يفهموا أنه لا توجد دولة على وجه الأرض أكثر استعدادًا وقدرة (من الولايات المتحدة) على نشر قدرات قتالية إضافية بسرعة في مواجهة أي عدوان".

وتابع ماكِنزي أن "قدرتنا على التعاون مع شركاء في مهمة كهذه تثبت أننا مستعدون للاستجابة معًا لأي أزمة، ونشر قاذفات أميركية في المنطقة "لردع العدوان وطمأنة الشركاء".

وبدروه كشف مسؤول عسكري، أمس الخميس، أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب قصوى، ويعزز قواته في الشرق الأوسط، للرد على هجوم إيراني محتمل.

وقال المسؤول في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن: البنتاغون يراقب عن كثب "مؤشرات مقلقة بشأن استعدادات لهجوم محتمل" من قبل ميلشيات إيرانية في العراق.

(د أ)