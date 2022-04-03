وسط غياب جماعة أنصار الله.. استئناف المرحلة الثانية من المشاورات اليمنية في الرياض

وتستمر، اليوم الأحد، الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومن المقرر وفق هذه الهدنة وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية، وفق ما أفادته شبكة "العربية".

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس السبت الساعة السابعة بتوقيت اليمن (16 غرينتش).

وكان غروندبرغ قال في بيان إن "أطراف النزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران"، مشيراً إلى أنها قابلة للتجديد بعد مدة الشهرين بموافقة الأطراف".

من جهته، أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، أن الهدنة التي تم الاتفاق عليها، الجمعة، نقطة مهمة وحاسمة لرسم مستقبل البلاد.

كما أضاف أن هجوم جماعة أنصار الله (الحوثي) على المنشآت السعودية هي قضية دولية، لافتاً إلى تضامن الولايات المتحدة مع المملكة ضد أي هجمات.

وبعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ يوم السبت، تبادلت قوات الحكومة اليمنية، وجماعة أنصار الله (الحوثي)، الاتهامات بخرق الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بوقف جميع الأعمال العسكرية في اليمن.

وذكرت القوات المشتركة اليمنية في الساحل الغربي لليمن، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن "الحوثيين ارتكبوا أكثر من 40 خرقاً للهدنة في محوري البرح غرب محافظة تعز وحيس جنوب محافظة الحديدة".

وأشارت إلى أن "خروقات الحوثيين للهدنة في الساعات الأولى شملت 4 بالطيران المسير و3 بقذائف الهاون و36 بالأسلحة الرشاشة بمختلف أنواعها".

في المقابل، نقلت وكالة أنباء "سبأ" الموالية لجماعة أنصار الله (الحوثي)، عن مصادر عسكرية في الجماعة، قولهم إن "طيران الاستطلاع التابع (للتحالف العربي) خرق الهدنة واستهدف بقذيفة أحد مواقع قوات الجماعة في البرح بتعز، ويحلق في الصوح وعكوان بمحافظة صعدة".

وأشارت إلى "قصف قوى العدوان مواقع الجيش واللجان (قوات حوثية) في الحماد بنجران بقذيفة هوزر و4 قذائف دبابة"

(ل د)