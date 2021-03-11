وسط غياب الحوامات... الشرطة الروسية وقوات الاحتلال تسيران دورية في ريف الدرباسية

انطلقت الدورية المشتركة، اليوم، من باب شيرك الحدودي 13 كم غرب مركز مدينة الدرباسية، وشاركت فيها 4 مدرعات تركية، و5 مدرعات روسية.

الدورية الـ 43 التي سُيّرت وفقًا لاتفاقية سوتشي التي وُقّعت في الـ 22 تشرين الأول 2019، شهدت غيابًا للحوامات الروسية، بالإضافة إلى نقص في عدد آليات الاحتلال التركي.

وجابت الدورية القرى الغربية لناحية الدرباسية وهي "شيرك، دليك، مللك، بينكنيس، دهر العرب وكسرى"، وعادت من المسار نفسه.

وبعد وصول قوات الاحتلال التركي إلى البوابة توجهت مدرعات الشرطة العسكرية الروسية إلى قاعدتها في مدينة قامشلو.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورية التي سُيّرت في الـ 25 من شباط الفائت في ريف ناحيتي الدرباسية وزركان شهدت نقصًا في عدد آليات الاحتلال التركي أيضًا.

( ب ح/هـ ن)

ANHA