وسط ازدياد حالات الإصابة...تجهيز مشفى كوفيد -19 في الشهباء

مع انتشار فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا لجأت الإدارة الذاتية إلى اتخاذ بعض الإجراءات و التدابير اللازمة، ومنها تخصيص اماكن للحجر الصحي.

ففي مقاطعة الشهباء وكغيرها عن المناطق الأخرى يزداد عدد الإصابات بفيروس كورونا يومًا بعد يوم، لذلك قام الهلال الأحمر الكردي بتجهيز مشفى خاص لكوفيد-19 وفق الإمكانات البسيطة المتوفرة.

ويضم مشفى كوفيد-19في الشهباء 16 غرفة وثلاثة أقسام وهم" قسم المخبر، الأشعة وقسم العناية المشددة (المركزة) الذي يضم 6 منافذ، ويحتوي على فرع لاستشفاء الرجال و فرع آخر لاستشفاء النساء، بالإضافة إلى جناح خاص للمرضى المصابين و صيدلية، بالإضافة إلى قسم الإسعافات الأولية، وغرفة للتعقيم و تغيير الملابس.

ويحتوي المخبر أجهزة الكيماويات بي أيه سيستمز، وجهاز Sysmex للدمويات، بالإضافة إلى أخذ عينات للبلعوم والأنف وإرسالها إلى مركز فحص PCR.

كما ويحتوي المشفى 24 كادرًا طبيًّا، وعن الاجراءات التي يتخذها المشفى، تحدث لوكالتنا المخبري والمختص في علم الأحياء الدقيقة محمود سيدو وقال:" نلجأ لإجراء التحاليل الدموية والاشتباه بأعراض فيروس كورونا في حال الشك أو الاشتباه بالأعراض كانخفاض في عدد اللمفاويات في الدم وانخفاض في عدد كريات البيضاء وارتفاع في نسبة الكرياتينين وارتفاع في نسبة CRP (أي ارتفاع مستوى الروتين المتفاعل في الدم)".

هذا وسجلت مقاطعة الشهباء حتى الآن 17 حالة إصابة بفيروس كورونا و 9 حالات شفاء و ثلاثة حالات وفاة.

المصاعب التي يواجهونا

وعن المصاعب التي يواجهونها في المشفى أشار سيدو " نعاني من قلة عدد الغرف المنفردة في حال ازدياد عدد الإصابات، كما أن أسقف الغرف مصنوعة من صفائح (التوتيا) وهي تجعل حرارة الغرف عالية وسط قلة عدد مكيفات التبريد.

وأضاف "فالمشفى يحتوي 16 غرفة منفردة فقط، وكل مريض يكون في غرفة منعزلة وفي حال ازدياد عدد الاصابات فالغرف الموجود لا تكفي لاستقبال عدد أكبر من الحالات".

هذا ويوفر الكادر الطبي في الغرف للشخص المصاب كافة المستلزمات اللازمة ويتم حجره لمدة 10 أيام إلى 14 يوم حسب الحالة، وبحسب الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب، ثم تتم إعادة اجراء الفحوصات له كل 10 أيام.

المنظمات الإنسانية لا تقوم بدورها

أشار سيدو إلى أن منظمة الصحة العالمية وإلى الآن لم تبدِ أي موقف حيال ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مقاطعة الشهباء، لذلك نناشدهم بعدم التغاضي وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة.

خلية الأزمة تدعو الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر من الفيروس

وفي سياق متصل، دعا عضو خلية الأزمة والرئيس المشرك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين، بكر علو الأهالي إلى التقيد بإجراءات الوقاية الاحترازية.

واشار علو بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في الشهباء ووفاة بعض الحالات، عقدنا اجتماعًا في خلية الأزمة في إقليم عفرين، وأخذنا عدة إجراءات، منها الحظر الجزئي وضرورة تقيد الأهالي بالتوجيهات الصحية، كما قررنا أن نعلق لافتات كبيرة في الساحات العامة والشوارع للفت انتباه الأهالي لمخاطر الفيروس ".

وتابع بكر علو حديثه" لكن تنتشر ظاهرة عدم التقيد من قبل بعض الأهالي بهذه الإجراءات الاحترازية، الأمر الذي يساعد الفيروس على الانتشار بشكل كبير، وتهديد حياة ذوي الأمراض القلبية والصدرية".

ودعا علو في ختام حديثه الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجمع في الأماكن المزدحمة والالتزام بمنازلهم وارتداء الكمامة والقفازات حال الخروج من المنازل، والاهتمام بالنظافة الشخصية حتى تجاوز هذه المرحلة الحساسة.

(سـ)

ANHA