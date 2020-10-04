وسط استقبال حار من قبل الأهالي.. المسيرة الراجلة للنساء تصل تل شعير

وتستمر المسيرة الراجلة التي أطلقها مؤتمر ستار في إقليم عفرين في سياق حملة "كفى للاحتلال، حان الوقت لحماية مكتسبات الثورة" التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني وتهدف إلى تكثيف الجهود للتصدي للاحتلال التركي من خلال تمتين الصفوف الداخلية وتصعيد المقاومة في وجه هجمات الاحتلال العسكرية والاقتصادية والثقافية والنفسية.

وسارت المسيرة في يومها الثاني من دوار ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء مرورا ببلدة بابنس وصولًا إلى قرية تل شعير بمقاطعة الشهباء.

ورددت النساء الشعارات التي تندد بالعزلة على القائد عبد الله أوجلان، وتحيي مقاومته في سجن إمرالي.

وكان في استقبال المتظاهرات العشرات من الأهالي، كما قام أصحاب المحال التجارية بإغلاق محالهم احترامًا للمتظاهرات.

هذا وستتوقف المسيرة في قرية تل شعير، لتواصل يوم غد والأخير إلى ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

(م ح- ل ش/سـ)

ANHA